На Украине ликвидировали отряд из Белоруссии «АСП Террор»

Формирование «АСП Террор» участвовало в боевых действиях в составе ГУР Украины с начала СВО. Его символика повторяет знак нацистской 32-й добровольческой пехотной дивизии СС «30 января». В 2023 году министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы объединения экстремистскими формированиями.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Польше по подозрению в диверсии задержали гражданина Белоруссии.