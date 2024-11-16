На Украине ликвидировали отряд из Белоруссии «АСП Террор»

Главное управление разведки (ГУР) Украины ликвидировало отряд «АСП Террор», который состоял из граждан Белоруссии, покинувших страну. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным источника, часть представителей этого объединения перешла в отряды спецназначения военной разведки, а остальных военных отстранили от выполнения боевых задач.

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Формирование «АСП Террор» участвовало в боевых действиях в составе ГУР Украины с начала СВО. Его символика повторяет знак нацистской 32-й добровольческой пехотной дивизии СС «30 января». В 2023 году министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы объединения экстремистскими формированиями.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Польше по подозрению в диверсии задержали гражданина Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
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