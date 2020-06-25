На Украине хотят объявить «вне закона» голосование по Конституции в Крыму

Документ под номером 3736 уже зарегистрирован на сайте украинского парламента, но текста ещё нет, отмечают украинские СМИ.

Накануне в Крыму прошёл парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. МИД Украины в связи с этим заявил ноту протеста: Киев продолжает считать территорию полуострова «временно оккупированной».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось во всех регионах России 25 июня и продлится до 1 июля. В пакете поправок — положение о нерушимости российских границ и запрете на отчуждение территорий.

