На Украине хотят объявить «вне закона» голосование по Конституции в Крыму
Народные депутаты из нескольких политических фракций внесли в Верховную раду Украины проект постановления, согласно которому предлагается признать нелегитимным голосование по поправкам в Конституции РФ не территории Крыма и в Севастополе.
Документ под номером 3736 уже зарегистрирован на сайте украинского парламента, но текста ещё нет, отмечают украинские СМИ.
Накануне в Крыму прошёл парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. МИД Украины в связи с этим заявил ноту протеста: Киев продолжает считать территорию полуострова «временно оккупированной».
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось во всех регионах России 25 июня и продлится до 1 июля. В пакете поправок — положение о нерушимости российских границ и запрете на отчуждение территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru