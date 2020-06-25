В Совфеде огорчены протестом Украины из-за парада в Крыму
Член Совета Федерации от законодательного органа Крыма Ольга Ковитиди считает, что Киев ошибся с выбором политической тональности, заявив ноту протеста из-за проведения парада Победы в Крыму. Такие действия вызывают огорчение, заявила она RT.
По словам сенатора, 75-летие Победы объединяет человечество во имя мира, ради недопущения подобных трагедий в будущем.
«Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю», - сказала Ковитиди.
МИД Украины выразил протест в связи с тем, что парада Победы в Крыму прошёл без согласования с Киевом, который продолжает считать полуостров своей территорией. Украинские дипломаты рассматривают действия Москвы как «откровенное пренебрежение» нормами международного права и называют парад провокацией, сообщает телеканал «360».
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