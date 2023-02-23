На Украине анонсировали пресс-конференцию Зеленского в годовщину спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля проведет пресс-конференцию, приуроченную к годовщине специальной военной операции России. Об этом сообщили в офисе политика.

В Киеве перед 24 февраля возник ажиотажный спрос на услуги салонов красоты

Мероприятие решили назвать «Февраль. Год несокрушимости».

Ранее стало известно, что 24 февраля Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7). Ожидается, что преобладающей на мероприятии станет тема украинского кризиса.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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