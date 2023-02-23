На Украине анонсировали пресс-конференцию Зеленского в годовщину спецоперации
23 февраля 202312:21
Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля проведет пресс-конференцию, приуроченную к годовщине специальной военной операции России. Об этом сообщили в офисе политика.
Мероприятие решили назвать «Февраль. Год несокрушимости».
Ранее стало известно, что 24 февраля Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7). Ожидается, что преобладающей на мероприятии станет тема украинского кризиса.
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23 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru