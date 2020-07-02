На участке, где голосовал Путин, больше половины избирателей одобрили изменение Конституции

Против выступили 43,96% избирателей. Всего на этом участке проголосовали 389 человек, 6 бюллетеней были признаны недействительными.

Путин в среду проголосовал по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук. Там российский лидер традиционно голосует в ходе различных избирательных кампаний.

В целом по России «за» измененную Конституцию высказались 77,92% россиян.

Телеведущий Владимир Познер заявил в эфире НСН, что такая цифра соответствует действительности. По его мнению, она отражает уровень доверия Владимиру Путину на данный момент в стране.



