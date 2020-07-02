На участке, где голосовал Путин, больше половины избирателей одобрили изменение Конституции
На участке, где голосовал в среду, 1 июля, президент Владимир Путин, поправки к Конституции поддержали 54,50% избирателей. Таковы данные Мосгоризбиркома.
Против выступили 43,96% избирателей. Всего на этом участке проголосовали 389 человек, 6 бюллетеней были признаны недействительными.
Путин в среду проголосовал по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук. Там российский лидер традиционно голосует в ходе различных избирательных кампаний.
В целом по России «за» измененную Конституцию высказались 77,92% россиян.
Телеведущий Владимир Познер заявил в эфире НСН, что такая цифра соответствует действительности. По его мнению, она отражает уровень доверия Владимиру Путину на данный момент в стране.
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