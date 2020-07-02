На участке, где голосовал Путин, больше половины избирателей одобрили изменение Конституции

На участке, где голосовал в среду, 1 июля, президент Владимир Путин, поправки к Конституции поддержали 54,50% избирателей. Таковы данные Мосгоризбиркома.

Познер высказался о будущем России с обновленной Конституцией

Против выступили 43,96% избирателей. Всего на этом участке проголосовали 389 человек, 6 бюллетеней были признаны недействительными.

Путин в среду проголосовал по поправкам в конституцию РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук. Там российский лидер традиционно голосует в ходе различных избирательных кампаний.

В целом по России «за» измененную Конституцию высказались 77,92% россиян.

Телеведущий Владимир Познер заявил в эфире НСН, что такая цифра соответствует действительности. По его мнению, она отражает уровень доверия Владимиру Путину на данный момент в стране.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Конституция РФВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры