На протесты против поддержки «Альтернативы для Германии» вышли 200 тысяч человек

На общенациональные протесты против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» вышли 200 тысяч человек в Берлине, Майнце, Дрездене и Ганновере (ФРГ). При этом акции протеста продолжаются уже четвертую неделю. Об этом сообщил Euractiv.

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Отмечается, что протесты — признак растущей тревоги по поводу существенной общественной поддержки «Альтернативы для Германии». По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, граждане протестуют «против забвения и разжигания ненависти».

Рост популярности правой партии вызывает беспокойство среди основных партий ФРГ, которые стремятся не допустить ее победы в сентябре победы на выборах в восточной Германии. Впрочем, недавние опросы продемонстрировали небольшой спад ее поддержки.

Ранее помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта и российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с ФСБ России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШольцПротестыГермания

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