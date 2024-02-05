На протесты против поддержки «Альтернативы для Германии» вышли 200 тысяч человек
На общенациональные протесты против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» вышли 200 тысяч человек в Берлине, Майнце, Дрездене и Ганновере (ФРГ). При этом акции протеста продолжаются уже четвертую неделю. Об этом сообщил Euractiv.
Отмечается, что протесты — признак растущей тревоги по поводу существенной общественной поддержки «Альтернативы для Германии». По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, граждане протестуют «против забвения и разжигания ненависти».
Рост популярности правой партии вызывает беспокойство среди основных партий ФРГ, которые стремятся не допустить ее победы в сентябре победы на выборах в восточной Германии. Впрочем, недавние опросы продемонстрировали небольшой спад ее поддержки.
Ранее помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта и российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с ФСБ России.
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