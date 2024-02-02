СМИ: Помощника немецкого депутата заподозрили в связях с российскими спецслужбами
Помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с ФСБ России. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
По данным издания, Сергиенко общался с российскими спецслужбами. Он также неоднократно приезжал в Москву, чтобы лично обсудить возможности замедления поставок немецких танков ВСУ и поучаствовать в ток-шоу.
Сам политтехнолог связи с ФСБ РФ отрицает. Как сообщает СМИ, администрация бундестага уже начала внутреннюю проверку и ввела ряд запретов для помощника депутата. Среди прочего ему запретили перемещаться по зданию немецкого парламента.
Ранее польские власти выслали из страны подозреваемого в шпионаже россиянина. Агентство внутренней безопасности пояснило, что причиной стали подозрения в сотрудничестве россиянина со спецслужбами РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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