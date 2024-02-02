СМИ: Помощника немецкого депутата заподозрили в связях с российскими спецслужбами

По данным издания, Сергиенко общался с российскими спецслужбами. Он также неоднократно приезжал в Москву, чтобы лично обсудить возможности замедления поставок немецких танков ВСУ и поучаствовать в ток-шоу.

Сам политтехнолог связи с ФСБ РФ отрицает. Как сообщает СМИ, администрация бундестага уже начала внутреннюю проверку и ввела ряд запретов для помощника депутата. Среди прочего ему запретили перемещаться по зданию немецкого парламента.

Ранее польские власти выслали из страны подозреваемого в шпионаже россиянина. Агентство внутренней безопасности пояснило, что причиной стали подозрения в сотрудничестве россиянина со спецслужбами РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

