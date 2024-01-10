В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов
Профсоюз машинистов поездов Германии GDL 10 января начал трехдневную забастовку, сообщает AP.
Отмечается, что междугороднее и внутригородское железнодорожное сообщение в стране уже почти полностью остановилось. Машинисты не могут согласовать с государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn длительность рабочего дня и размер оплаты труда.
8 января стартовала масштабная акция протеста немецких фермеров, сообщило агентство Reuters. Протестующие блокируют федеральные трассы по всей Германии грузовиками и тракторами. Ожидается, что забастовка продлится неделю и охватит все 16 федеральных земель, а завершится 15 января в Берлине. Ее участники протестуют против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо в попытке сэкономить порядка полумиллиарда евро.
Пойдет ли правительство Германии на уступки фермерам, будет зависеть от длительности забастовок и численности протестующих, акции протеста должны продолжаться. Об этом «Радиоточке НСН» заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают
- СМИ: Российский путешественник утонул при кораблекрушении у берегов Шотландии
- Глава Кургана, подозреваемая в халатности, ушла в отставку
- Путин пообещал освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье
- Россия направила запрос Турции из-за пропажи туристки в Кемере
- В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов
- «Я их разобью»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
- Издательство «Захаров» отдало книги Акунина на экспертизу
- В Росптицесоюзе назвали 110-125 рублей справедливой ценой десятка яиц
- Борис Гребенщиков признался, что впал в кому из-за песен Led Zeppelin
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru