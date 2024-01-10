В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

8 января стартовала масштабная акция протеста немецких фермеров, сообщило агентство Reuters. Протестующие блокируют федеральные трассы по всей Германии грузовиками и тракторами. Ожидается, что забастовка продлится неделю и охватит все 16 федеральных земель, а завершится 15 января в Берлине. Ее участники протестуют против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо в попытке сэкономить порядка полумиллиарда евро.

Пойдет ли правительство Германии на уступки фермерам, будет зависеть от длительности забастовок и численности протестующих, акции протеста должны продолжаться. Об этом «Радиоточке НСН» заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

