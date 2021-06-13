На посту премьера Израиля Нетаньяху сменил Беннет

За Нафтали Беннета проголосовали 60 депутатов, а против - 59. Его полномочия продляться два года. Затем Беннета сменит лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид – таковы коалиционные договоренности.

Напомним, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дольше других занимал этот пост за всю историю еврейского государства – 15 лет.

Ранее Биньямин Нетаньяху лично поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост главы государства. Согласно израильскому законодательству, президент поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает законы, а также имеет право помилования осуждённых.

