На посту премьера Израиля Нетаньяху сменил Беннет
Биньямин Нетаньяху спустя 15 лет работы на посту премьер-министра Израиля уступил его лидеру правой партии «Ямина» Нафтали Беннета. Нового премьера утвердили депутаты израильского парламента.
За Нафтали Беннета проголосовали 60 депутатов, а против - 59. Его полномочия продляться два года. Затем Беннета сменит лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид – таковы коалиционные договоренности.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дольше других занимал этот пост за всю историю еврейского государства – 15 лет.
Ранее Биньямин Нетаньяху лично поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост главы государства. Согласно израильскому законодательству, президент поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает законы, а также имеет право помилования осуждённых.
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