Герцог стал новым президентом Израиля
Новым президентом Израиля стал руководитель Еврейского агентства «Сохнут» Ицхак Герцог. Его избрал сегодня Кнессет – однопалатный парламент страны. Герцог – 11 глава государства, который избирается депутатами в ходе тайного голосования на один срок в 7 лет.
Герцог набрал в первом туре 87 голосов депутатов из 120. Для победы необходимо иметь как минимум 61 голос. Соперник Герцога — педагог Мирьям Перец заручилась поддержкой только 26 парламентариев.
Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в июле, уточняет RT. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост главы государства.
Согласно израильскому законодательству, президент поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает законы, а также имеет право помилования осуждённых. Считается, что он находится вне политики и представляет всех граждан страны.
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