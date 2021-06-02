Герцог стал новым президентом Израиля

Новым президентом Израиля стал руководитель Еврейского агентства «Сохнут» Ицхак Герцог. Его избрал сегодня Кнессет – однопалатный парламент страны. Герцог – 11 глава государства, который избирается депутатами в ходе тайного голосования на один срок в 7 лет.

Герцог набрал в первом туре 87 голосов депутатов из 120. Для победы необходимо иметь как минимум 61 голос. Соперник Герцога — педагог Мирьям Перец заручилась поддержкой только 26 парламентариев.