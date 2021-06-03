Глава израильской партии «Еш Атид» объявил президенту страны о создании коалиции
Лидер оппозиционной израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид объявил президенту страны Реувену Ривлину о формировании нового коалиционного правительства Израиля. Об этом пишет газета Times of Israel.
Коалиция должна получить доверие в Кнессете (парламенте страны). При этом среди членов коалиции сохранился ряд разногласий, поэтому партии намерены продолжить переговоры в ближайшие дни. При этом в коалицию не вошла партия "Ликуд" под руководством нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Лапида пообещал, что в случае успеха правительство приложит максимум усилий для объединения всех слоев общества в Израиле. Переговоры о создании нового правительства проходили до завершения мандата Лапида на формирование коалиции, который истекал в полночь 2 июня.
Глава "Еш Атид" получил президентский мандат на формирование правительства после того, как Нетаньяху не сумел сформировать коалицию и заручиться поддержкой не менее 61 депутата из 120. Политический кризис в Израиле начался в конце 2019 года. Выборы, проходившие за полтора года четыре раза, не могли определить постоянное правительство.
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