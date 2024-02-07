Названы последствия интервью Путина Такеру Карлсону для США

«Такер Карлсон и так считается в США кремлевским агентом… Очевидно, что ненавистники России в очередной раз его в этом обвинят. Возможно, что-то за этим последует. Это еще в большей степени нанесет ущерб по самому Карлсону. Его поувольняли со всех каналов, лишили должности ведущего. Думаю, что вряд ли он может стать при администрации (президента США Джо - ред. НСН) Байдена "мостиком" для возможной нормализации отношений между Россией и США. Если он им и может стать, то только при (экс-президенте США Дональде - ред. НСН) Трампе. Возможно, интервью повлияет на восприятие России простыми американцами, которые увидят его», - сказал Блохин.

По его словам, как бы ни старался Карлсон, ему не удастся подтолкнуть США к переговорам с Россией из-за нежелания американских властей.

«Например, есть две конфликтующие страны, и есть модератор переговорного процесса, который хочет усадить обе стороны за стол переговоров. Допустим, есть США, Россия и Такер Карлсон, который служит неким "мостиком"… Через это интервью он пытается достучаться до американцев, других политиков и так далее. Но мы прекрасно понимаем, каким бы виртуозом не был модератор, переговорный процесс зависит не от модератора, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А американский истеблишмент договариваться не хочет», - указал собеседник НСН.

Американист также рассказал об аудитории Такера Карлсона. По его словам, в основном журналиста смотрят простые американцы, которые разочаровались в нынешней власти.