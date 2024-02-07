Названы последствия интервью Путина Такеру Карлсону для США
Журналист Карлсон вряд ли сможет стать при администрации Байдена «мостиком» для нормализации отношений между РФ и США, отметил американист Константин Блохин.
Интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону может повлиять на восприятие России простыми американцами, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН.
Ранее Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина, потому что американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине». По его словам, американский миллиардер Илон Маск обещал не блокировать это интервью, когда его опубликуют в соцсети X. Анонс интервью Карлсона с Путиным собрал 50 млн просмотров за ночь. Блохин отметил, что интервью нанесет удар по Карлсону.
«Такер Карлсон и так считается в США кремлевским агентом… Очевидно, что ненавистники России в очередной раз его в этом обвинят. Возможно, что-то за этим последует. Это еще в большей степени нанесет ущерб по самому Карлсону. Его поувольняли со всех каналов, лишили должности ведущего. Думаю, что вряд ли он может стать при администрации (президента США Джо - ред. НСН) Байдена "мостиком" для возможной нормализации отношений между Россией и США. Если он им и может стать, то только при (экс-президенте США Дональде - ред. НСН) Трампе. Возможно, интервью повлияет на восприятие России простыми американцами, которые увидят его», - сказал Блохин.
По его словам, как бы ни старался Карлсон, ему не удастся подтолкнуть США к переговорам с Россией из-за нежелания американских властей.
«Например, есть две конфликтующие страны, и есть модератор переговорного процесса, который хочет усадить обе стороны за стол переговоров. Допустим, есть США, Россия и Такер Карлсон, который служит неким "мостиком"… Через это интервью он пытается достучаться до американцев, других политиков и так далее. Но мы прекрасно понимаем, каким бы виртуозом не был модератор, переговорный процесс зависит не от модератора, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А американский истеблишмент договариваться не хочет», - указал собеседник НСН.
Американист также рассказал об аудитории Такера Карлсона. По его словам, в основном журналиста смотрят простые американцы, которые разочаровались в нынешней власти.
«Аудитория у Такера Карлсона – это простые американцы, трудяги, в основном так называемые белые англосаксонские протестанты, которые разочаровались в текущем истеблишменте. Скорее всего, они не очень хорошо зарабатывают, так как потеряли работу из-за переноса производственных мощностей из Америки в Китай… Проконсервативные, прореспубликански настроенные граждане», - резюмировал Блохин.
Ранее политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы удержать свои позиции как самого объективного, информированного и уважаемого журналиста во всем мире, передает «Радиоточка НСН».
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