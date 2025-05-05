Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москве
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает бирманский телеканал MRTV.
Отмечается, что лидер Мьянмы примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, Мин Аунг Хлаин намерен провести встречи с лидерами стран, которые будут присутствовать на празднике в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что лидер КНР Си Цзиньпин придет в Россию на период с 7-го по 10-ое мая и посетит мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru