«Голос громче!»: В России оценили сотрудничество со СМИ Китая, Венесуэлы и Египта
Жанна Толстикова заявила НСН, что СМИ стран БРИКС сегодня ограничены, так как не имеют доступа к глобальному медиапространству.
СМИ стран БРИКС должны объединяться, чтобы сделать «свой голос громче» на фоне закрытого или ограниченного доступа к глобальным медиа, заявила корреспонденту НСН генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова на XVI саммите БРИКС.
«Мы считаем, что недостаточно сегодня принимается усилий для продвижения и формирования объединённой повестки стран БРИКС и БРИКС+. Для этого, конечно, нужно развитие сотрудничества между медиа, национальными СМИ стран БРИКС. Именно они являются источниками информации о жизни в этих странах, о настоящем положении дел в этих странах, культуре, истории, традициях. Мы занимаемся не очень благодарной работой, потому что мы работаем с хорошими новостями, которые плохо продаются. Но это та позитивная повестка, которой так не хватает в глобальном медиапространстве. Каналы получения информации о странах БРИКС достаточно ограничены, потому что у национальных СМИ этих стран нет выхода в глобальное медиапространство. Сотрудничество стран позволяет объединить усилия, чтобы сделать голос этих стран громче на международной арене», - рассказала она.
Толстикова отметила, что на саммите представлено много партнеров, будут обсуждаться совместные проекты, а с китайскими коллегами запланировано отдельное мероприятие.
«Очень много партнеров сегодня представлено на саммите, включая GTN - китайская глобальная телевизионная сеть, а также наши партнеры из Венесуэлы - телеканал «Telesur», наши партнеры из Египта Daily News Egypt. Очень приятно видеть редакторов наших партнерских СМИ, которые работают здесь над освещением саммита, и мы, конечно, помогаем в получении информации, делимся материалами. У нас запланировано отдельное мероприятие с нашими китайскими партнерами, встреча будет приурочена к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем. Сегодня мы ожидаем это мероприятие, мы уже запустили трансляцию китайских документальных фильмов о России. Это отдельное такое событие и большая дата», - добавила собеседница НСН.
В течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН, заявил корреспонденту НСН координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на XVI саммите БРИКС.
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