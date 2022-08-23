На московского депутата Янкаускаса составили протокол о дискредитации армии за цитату из папы римского

По словам мундепутата, это была молитва папы римского о мире. Составление протокола из-за этого Янкаускас считает абсурдом.

«Как может молитва о мире и жизни, кого-то дискредитировать?»,— написал депутат. Судебное заседание по делу о дискредитации российской армии назначено на 26 августа.

В начале июля Мещанский суд Москвы признал муниципального депутата Алексея Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских военных и приговорил его к семи годам колонии.



