«На коленях не приползут»: Почему невозможно мирное воссоединение Тайваня и Китая
Тайвань находится под контролем внешней политики США, Вашингтону крайне невыгодно отдавать Тайвань Китаю, сказал НСН Кирилл Котков.
Воссоединение Тайваня и Китая возможно только силовым путем, на Тайване нет прокитайски настроенных сил. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Китай готов обеспечить Тайваню стабильную ситуацию по энергетике и ресурсной безопасности в случае «мирного воссоединения». Об этом заявил представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает агентство Reuters. По мнению Коткова, возможности мирного воссоединения Тайваня и Китая уже исчерпаны.
«Убежден в том, что все возможности мирного воссоединения с Тайванем давно исчерпаны. Тайвань — это несубъектное государство, которое находится под контролем внешней политики США. Все будет решаться в Вашингтоне, а для США Тайвань был и остается непотопляемым авианосцем, с которого можно угрожать Китаю. Поэтому я думаю, что это предложение останется без ответа. Тайваньские власти, может, и скажут спасибо, но это не будет означать, что они готовы к мирному воссоединению с Китаем. Американцы могут отдать Тайвань Китаю только в обмен на какие-то глобальные уступки со стороны последнего. Но сейчас ситуация такова, что сдавать Тайвань американцам крайне невыгодно», — сказал Котков.
Собеседник НСН также указал на отсутствие на Тайване прокитайских настроений.
«На Тайване нет сил, настроенных прокитайски. Если бы Тайвань был нищей страной, он давно приполз бы в Китай на коленях. Но Тайвань — это тоже успешная экономика, во многом благодаря США. Они хотели бы сохранить ту ситуацию, в которой находятся, потому что частично признанный статус Тайваня не мешает тайваньцам поддерживать отношения с разными странами. С тайваньским паспортом вы можете без визы въехать в большее число стран (в том числе в Россию), чем с паспортом КНР. Поэтому вариант воссоединения Тайваня с материком — исключительно силовой. Тайвань — это краеугольный камень, наряду с Японией и Южной Кореей, безопасности США, их передний пояс обороны в Восточной Азии», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что власти США приостановили поставку партии оружия Тайваню в преддверии апрельской встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.
Горячие новости
