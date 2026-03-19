Воссоединение Тайваня и Китая возможно только силовым путем, на Тайване нет прокитайски настроенных сил. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Китай готов обеспечить Тайваню стабильную ситуацию по энергетике и ресурсной безопасности в случае «мирного воссоединения». Об этом заявил представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает агентство Reuters. По мнению Коткова, возможности мирного воссоединения Тайваня и Китая уже исчерпаны.

«Убежден в том, что все возможности мирного воссоединения с Тайванем давно исчерпаны. Тайвань — это несубъектное государство, которое находится под контролем внешней политики США. Все будет решаться в Вашингтоне, а для США Тайвань был и остается непотопляемым авианосцем, с которого можно угрожать Китаю. Поэтому я думаю, что это предложение останется без ответа. Тайваньские власти, может, и скажут спасибо, но это не будет означать, что они готовы к мирному воссоединению с Китаем. Американцы могут отдать Тайвань Китаю только в обмен на какие-то глобальные уступки со стороны последнего. Но сейчас ситуация такова, что сдавать Тайвань американцам крайне невыгодно», — сказал Котков.