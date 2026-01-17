В Китае провели имитирующие устранение руководства Тайваня военные учения

В Китае провели военные учения с отработкой операции по имитации устранения высшего руководства Тайваня. Об этом сообщает издание «Nikkei Asia».

В эфире Центрального телевидения Китая была продемонстрирована видеозапись с учений. На кадрах видно, что операция включала в себя идентификацию здания с целями при помощи военного беспилотника, после чего в дело вступила группа спецназначения, которая действовала ночью.

Отмечается, что для бесшумного преодоления вражеских постов охраны бойцы использовали арбалеты военного образца. При этом во время учебного рейда, который длился менее двух минут, были «ликвидированы» четыре «террориста».