В Китае провели имитирующие устранение руководства Тайваня военные учения

В Китае провели военные учения с отработкой операции по имитации устранения высшего руководства Тайваня. Об этом сообщает издание «Nikkei Asia».

В эфире Центрального телевидения Китая была продемонстрирована видеозапись с учений. На кадрах видно, что операция включала в себя идентификацию здания с целями при помощи военного беспилотника, после чего в дело вступила группа спецназначения, которая действовала ночью.

Отмечается, что для бесшумного преодоления вражеских постов охраны бойцы использовали арбалеты военного образца. При этом во время учебного рейда, который длился менее двух минут, были «ликвидированы» четыре «террориста».

Военный аналитик не поверил в «акустические атаки» при захвате Мадуро

В материале указано, что учения были направлены на демонстрацию Пекином возможностей, схожих с операцией США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН заметил, что США занимают двойственную позицию в тайванском вопросе, с одной стороны, поддерживая принцип одного Китая, а с другой — поставляя оружие на Тайвань, при этом Вашингтон осознанно обостряет напряженность в этом регионе.

ФОТО: РИА Новости
