Лукашенко подарил Путину трактор, а Рахмон - пирамиду из арбузов

«Трактор. Такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки», - сказал Лукашенко журналистам, прибыв в Петербург на неформальный саммит СНГ.

Со своей стороны, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон привез российскому коллеге съедобные подарки.

Как передает корреспондент Life, таджикские арбузы и дыни собрали в огромные пирамиды, которые придали резиденции Путина незабываемый вид. При этом на земле «расстелили» ковры из фруктов.

