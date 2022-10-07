Лукашенко подарил Путину трактор, а Рахмон - пирамиду из арбузов

Президент России Владимир Путин, отмечающий в пятницу 70-летие, получает необычные подарки от коллег.

В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал Путину трактор BELARUS.

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«Трактор. Такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки», - сказал Лукашенко журналистам, прибыв в Петербург на неформальный саммит СНГ.

Со своей стороны, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон привез российскому коллеге съедобные подарки.

Как передает корреспондент Life, таджикские арбузы и дыни собрали в огромные пирамиды, которые придали резиденции Путина незабываемый вид. При этом на земле «расстелили» ковры из фруктов.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:День РожденияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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