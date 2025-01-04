«Имперские притязания»: Посягательство Трампа на Гренландию разрушит НАТО

По мнению авторов материала, «захват» Гренландии против воли Дании, являющейся членом НАТО, означал бы конец альянса. Ведь ни один блок не может существовать, когда его ключевой член посягает на территориальную целостность другого участника.

Против покупки Трампом Гренландии ранее выступил и гренландский премьер Муте Эгеде, сообщило агентство Ritzau. По его словам, остров «не должен проиграть долгую борьбу за свободу», впрочем, оставаясь при этом открытым для сотрудничества и торговли со всем миром.

В своем новогоднем обращении Эгеде заявил о стремлении добиться независимости и от Дании, так как «сотрудничество с Королевством не привело к созданию полного равенства», сообщило издание Politico. Гренландский премьер подчеркнул, что Гренландии пора определять свое будущее самостоятельно, в том числе и выбирать политических и торговых партнеров.

ПРИТЯЗАНИЯ ТРАМПА

Напомним, Трамп недвусмысленно заявил, что Гренландия крайне необходима США в целях нацбезопасности. Столь же безапелляционно прозвучали и слова Трампа, что Гренландия сама хочет, чтобы Вашингтон обосновался на ее земле.