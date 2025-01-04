«Имперские притязания»: Посягательство Трампа на Гренландию разрушит НАТО
Покупка Трампом Гренландии обернется катастрофой для Североатлантического альянса, поскольку ключевые участники того или иного блока не могут посягать на территориальную целостность других членов, считают эксперты.
Если планы избранного президента США Дональда Трампа на приобретение Гренландии воплотятся в жизнь, это станет катастрофой для Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание The Hill.
По мнению авторов материала, «захват» Гренландии против воли Дании, являющейся членом НАТО, означал бы конец альянса. Ведь ни один блок не может существовать, когда его ключевой член посягает на территориальную целостность другого участника.
Против покупки Трампом Гренландии ранее выступил и гренландский премьер Муте Эгеде, сообщило агентство Ritzau. По его словам, остров «не должен проиграть долгую борьбу за свободу», впрочем, оставаясь при этом открытым для сотрудничества и торговли со всем миром.
В своем новогоднем обращении Эгеде заявил о стремлении добиться независимости и от Дании, так как «сотрудничество с Королевством не привело к созданию полного равенства», сообщило издание Politico. Гренландский премьер подчеркнул, что Гренландии пора определять свое будущее самостоятельно, в том числе и выбирать политических и торговых партнеров.
ПРИТЯЗАНИЯ ТРАМПА
Напомним, Трамп недвусмысленно заявил, что Гренландия крайне необходима США в целях нацбезопасности. Столь же безапелляционно прозвучали и слова Трампа, что Гренландия сама хочет, чтобы Вашингтон обосновался на ее земле.
По мнению избранного американского лидера, контроль США над Гренландией необходим ради глобальной безопасности. Соответствующее заявление президент сделал в соцсети TruthSocial, представляя кандидата на должность посла США в Дании (20 января ее займет Кен Хауэри). Трамп выразил уверенность, что Хауэри будет весьма успешно представлять интересы США.
Напомним, притязания Трампа на Гренландию вовсе не новы. Еще в 2019 году, находясь на первом сроке своего президентства, Трамп намеревался выкупить остров у Дании, что подтверждал и тогдашний глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Впрочем, тогда советники Трампа воспринимали заявления президента как «мимолетное увлечение», к которому всерьез относиться не стоит, ведь оно вряд ли воплотится в жизнь.
Ничего не хотели слышать о сделке правительство Дании и МИД Гренландии, назвав абсурдным предложение президента США. Трамп даже отказался от визита в Данию, не кривя душой назвав причиной такого шага нежелание обсуждать приобретение Гренландии.
Сейчас, по крайней мере, в Дании, слова Трампа не намерены воспринимать как «мимолетное увлечение». Так, глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен пообещал не экономить на обороне Гренландии, сообщило BBC.
В СМИ полагают, что на защиту Гренландии от посягательств Трампа Дания готова потратить 12-15 млрд крон (около $1,7-2 млрд). Ожидается, что на эти деньги будут приобретены два новых корабля и столько же беспилотников дальнего радиуса.
Кроме того, сумму предполагается потратить на модернизацию одного из трех ключевых гражданских аэропортов для обслуживания истребителей F-35 и увеличения численности личного состава Арктического командования в гренландской столице Нууке.
Издание Washington Post в свою очередь предположило, что желание Трампа купить Гренландию, а также Канаду, Мексику и Панамский канал может быть связано с необходимостью противостоять Китаю и России. Трамп видит свою страну великой империей и считает, что ей необходимо расширение, поскольку, по его мнению, империи, которые не растут, начинают разрушаться.
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