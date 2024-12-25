СМИ: Покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Издание пишет, что более двухсот лет назад США заключили с Францией сделку по покупке французских владений суммарной площадью 2,14 миллиона квадратных километров. Соглашение было названо «Луизианская покупка». В его рамках к США отошли обширные территории, на которых сегодня располагаются более 15 штатов, включая Луизиану. Сделка стала крупнейшей за всю американскую историю.

По данным газеты, план Трампа по покупке Гренландии станет крупнейшим территориальным приобретением США в истории, превзойдя даже «Луизианскую покупку» 1803 года. Территория Гренландии, которая является частью Дании, составляет 2,16 миллиона квадратных километров. Если следующий президент США сумеет заключить соглашение между Вашингтоном и Копенгагеном, то приобретение острова побьет предыдущий рекорд, установленный американским лидером Томасом Джефферсоном.

Ранее премьер-министр острова Мюте Эгеде заявил, что Гренландия не продается, и никогда не будет продаваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

