СМИ: Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Премьер Гренландии ответил Трампу, что остров не продается

По их словам, политик считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться».

Ранее стало известно, что возможное присоединение Гренландии к США может стать крупнейшим приобретением в истории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПанамаГренландияСШАДональд Трамп

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