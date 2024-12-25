СМИ: Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала
25 декабря 202403:02
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала, сообщает New York Post со ссылкой на источники.
По их словам, политик считает свою страну империей, которой необходимо расширяться. Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться».
Ранее стало известно, что возможное присоединение Гренландии к США может стать крупнейшим приобретением в истории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала
- СМИ: Замдиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в получении взяток
- СМИ: Покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
- ЦБ РФ обязал банки останавливать подозрительные переводы
- Земфира поздравила с Рождеством новой песней Dramatique
- Орбан намекнул на возможное окончание конфликта вокруг Украины в 2025 году
- Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
- Кнайсль: Европа не восприняла сигнал испытания «Орешника»
- СМИ: США чуть снова не сбили свой истребитель над Красным морем
- Власти Умани передали демонтированный танк Т-34 украинской армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru