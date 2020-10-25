Мясников отреагировал на призыв Жириновского лишить его диплома врача

Мясников опубликовал ответ на упреки Жириновского в своем Telegram-канале. Медик отметил, что уважает Жириновского. Также он понимал, что выступая против позиции депутата о необходимости ужесточения карантинных мер, мог вызвать недовольство Жириновского.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то может понять, что к чему. Как, собственно и Вы», - написал врач.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский воозмутился по поводу позиции Мясникова, который считает, что нет необходимости закрывать международные границы на фоне создавшейся эпидемиологической ситуации. Парламентарий обратил внимание на то, что карантин ужесточают во всем мире, и заявил подобные высказывания Мясникова являются недопустимыми для медика.

