В Госдуме не верят, что «капризная» Литва согласится на дорогу в Калининград
В 1990-х годах Ельцину не хватило политической воли, чтобы реализовать идею с дорогой, но сейчас медведя выгнали из берлоги, сказал в эфире НСН Андрей Колесник.
На строительство дороги в Калининградскую область через территорию Литвы понадобится полтора-два года, но на это нужна политическая воля, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить через Литву, при ее согласии, выделенные железную и автомобильную дороги с основной территории России в Калининград.
«Во-первых, еще эта история (с ограничением Литвой транзита – прим. НСН) не закончилась, они сами не знают, как из нее вылезти, сохранив так называемое лицо. Параллельно можно начать историю с дорогой, хотя бы для наших детей. Этот вопрос надо решать комплексно. Сначала они должны открыть нам грузы, которые закрыли 18 июня, а потом вести разговоры о дороге. Это бы сняло много вопросов, расстояние по Литве 212 км, можно сделать несколько полос. Дорога не должна быть платной, ее надо будет охранять. Думаю, года за полтора-два можно управиться», - сказал Колесник.
По его словам, эта идея уже обсуждалась в 1990-х годах, но тогда Борису Ельцину не хватило политической воли ее реализовать.
«Мысль совершенно здравая, она обсуждалась. В 1990-х годах они были практически согласны. Если бы Борис Ельцин тогда настоял… Вот что значит политическая воля. У президента Путина есть политическая воля на все. Мы умеем менять ландшафты, но не надо доводить – выгнали медведя из берлоги, а как его загнать обратно даже я не знаю. Нужно договариваться, а может быть и не надо. За этим "не надо" контекст очень серьезный, пусть подумают. Индюк тоже думал, что плавает, пока вода не закипела», - подчеркнул депутат от Калининградской области.
При этом Колесник усомнился, что Литва согласится на строительство такой дороги, продолжая «капризничать».
«Если Литва не хочет денег, особо ничего не делая и получая их за транзит, кого можно заставить зарабатывать? Но мы тоже не можем терпеть капризы Литвы. Эти капризы и кочевряженья, как в плохом детском саду, уже надоели. Там уже наших шоферов обижают, стреляют в стекла, что может привести к гибели людей, пытаются что-то изобразить на своей территории. Я получаю по 50-60 звонков в день от людей, которые терпят неудобства», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер говорил НСН, что действия Литвы, ограничившей транзит в Калининградскую область, являются провокацией.
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