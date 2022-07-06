В Госдуме не верят, что «капризная» Литва согласится на дорогу в Калининград

На строительство дороги в Калининградскую область через территорию Литвы понадобится полтора-два года, но на это нужна политическая воля, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить через Литву, при ее согласии, выделенные железную и автомобильную дороги с основной территории России в Калининград.