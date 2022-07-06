Алиханов предложил построить выделенную ж/д и автотрассу в Калининград
При согласии Литвы в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Можно построить параллельную [дорогу], например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования», - приводит РИА Новости слова Алиханова.
Он отметил, что имеет в виду грузовое движение, но подчеркнул, что можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня, напоминает RT. При этом Антон Алиханов отмечал, что к ситуации с транзитом в регион могут быть причастны США, передает «Свободная пресса».
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