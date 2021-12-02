«Мы родные братья». Лукашенко оценил отношения с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин считает его «больше чем другом», сообщает РИА Новости.
По его словам, у них очень добрые отношения, в чём он неоднократно убеждался, «особенно в последнее время».
«Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья», - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что у него с Путиным могут быть отличающиеся друг от друга выводы и поступки, но все же мир они видят «одинаковыми глазами».
Ранее Лукашенко заявил, что в случае агрессии со стороны Украины Белоруссия займёт сторону России и будет с ней в теснейшей экономической, политической и юридической связке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- В Тульской области проверят больницу, «ужаснувшую» мать с ребенком
- «Мы родные братья». Лукашенко оценил отношения с Путиным
- Холдинг Алишера Усманова продал свою долю в компании VK
- Архангельского капитана будут судить из-за приказа выкинуть полицейских за борт
- Рашкин заявил о готовности давать показания по уголовному делу
- Путин призвал «жёстко спрашивать» за соблюдение техники безопасности на шахтах
- Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в РФ
- Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Африки
- В Швеции завершились переговоры Лаврова и Блинкена
- Украинский парламент продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru