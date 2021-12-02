«Мы родные братья». Лукашенко оценил отношения с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин считает его «больше чем другом», сообщает РИА Новости.

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По его словам, у них очень добрые отношения, в чём он неоднократно убеждался, «особенно в последнее время».

«Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что у него с Путиным могут быть отличающиеся друг от друга выводы и поступки, но все же мир они видят «одинаковыми глазами».

Ранее Лукашенко заявил, что в случае агрессии со стороны Украины Белоруссия займёт сторону России и будет с ней в теснейшей экономической, политической и юридической связке.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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