«Мы родные братья». Лукашенко оценил отношения с Путиным

По его словам, у них очень добрые отношения, в чём он неоднократно убеждался, «особенно в последнее время».

«Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья», - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что у него с Путиным могут быть отличающиеся друг от друга выводы и поступки, но все же мир они видят «одинаковыми глазами».

Ранее Лукашенко заявил, что в случае агрессии со стороны Украины Белоруссия займёт сторону России и будет с ней в теснейшей экономической, политической и юридической связке.



