Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Белом доме обеспокоены намерением президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским, сообщает РИА Новости.
Выступая на Киевском форуме по безопасности она отметила, что своими действиями белорусский лидер «толкает республику в объятия Москвы, усугубляя ситуацию».
«Нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства», - подчеркнула Нуланд .
Она также добавила, что Вашингтон ищет возможность ввести новые санкции против Минска в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «имеет полнейшее право» посетить Крым и его визит на полуостров будет означать признание республики частью России, сообщает RT.
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