Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России

Выступая на Киевском форуме по безопасности она отметила, что своими действиями белорусский лидер «толкает республику в объятия Москвы, усугубляя ситуацию».

«Нас беспокоит Лукашенко, который решил быть нейтральным после того, как Россия захватила Крым. А сейчас он пошёл даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства», - подчеркнула Нуланд .

Она также добавила, что Вашингтон ищет возможность ввести новые санкции против Минска в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «имеет полнейшее право» посетить Крым и его визит на полуостров будет означать признание республики частью России, сообщает RT.

