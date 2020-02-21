Боярский рассказал о «кротах» Навального в «Единой России»
Депутат Государственной Думы, сопредседатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский в эфире НСН рассказал, что накануне выборов активизировались внедренные в партию "кроты и разведчики".
19 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО Лиговка-Ямская, на котором было принято решение об исключении Владимира Стуленкова из рядов партии. Единороссы утверждают, что Стуленков вступил в контакт с политтехнологами штаба Навального, которые координировали и направляли его действия на осенних выборах в Московском районе и в иных районах Санкт-Петербурга.
Депутат Государственной Думы, сопредседатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский в эфире НСН заявил, что «кроты» есть в любой политической партии.
«Что касается кротов и разведчиков, это часть любого политического процесса, в основном они активизируются перед выборами. Стараются устроиться друг к другу в предвыборные штабы. Непосредственно члены партии, которые имеют двойную идеологию, это, конечно, редкость. Лично я не знаю этого Стуленкова. Но раз были приняты такие решения, значит, на то были веские основания. Мы своих просто так не бросаем, не исключаем. Значит, были претензии к его работе», - рассказал НСН депутат-единоросс.
При этом, Сергей Боярский признал, что людям свойственно менять свои убеждения и политические принципы. Он добавил, что о смене политических ориентиров нужно заявлять открыто, не действуя скрытно в ущерб своим коллегам, в противном случае это уже предательство.
«Люди меняют свои политические принципы. У нас в Государственной Думе люди работали один созыв в одной фракции, а потом уже в другой. Становятся непримиримыми идеологическими соперниками с коллегами из своей предыдущей фракции. Это тоже одна из граней политики. Если человек сдал мандат и перешел в другую фракцию, то какие могут быть к нему вопросы? Но если он, находясь в рядах одного блока, действует в интересах оппонентов, то здесь, конечно, речь идет о политическом предательстве», - считает Боярский.
Один из лидеров партии в Санкт-Петербурге и глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский, комментируя решение об исключении Владимира Стуленкова, заявил НСН, что ЕР – это правящая партия, туда стремятся проникнуть приспособленцы, которых интересуют только их личные интересы. «От таких людей надо непременно нужно избавляться», - уточнил Войтановский.
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