Боярский рассказал о «кротах» Навального в «Единой России»

19 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание политсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МО Лиговка-Ямская, на котором было принято решение об исключении Владимира Стуленкова из рядов партии. Единороссы утверждают, что Стуленков вступил в контакт с политтехнологами штаба Навального, которые координировали и направляли его действия на осенних выборах в Московском районе и в иных районах Санкт-Петербурга.

Депутат Государственной Думы, сопредседатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский в эфире НСН заявил, что «кроты» есть в любой политической партии.

«Что касается кротов и разведчиков, это часть любого политического процесса, в основном они активизируются перед выборами. Стараются устроиться друг к другу в предвыборные штабы. Непосредственно члены партии, которые имеют двойную идеологию, это, конечно, редкость. Лично я не знаю этого Стуленкова. Но раз были приняты такие решения, значит, на то были веские основания. Мы своих просто так не бросаем, не исключаем. Значит, были претензии к его работе», - рассказал НСН депутат-единоросс.

При этом, Сергей Боярский признал, что людям свойственно менять свои убеждения и политические принципы. Он добавил, что о смене политических ориентиров нужно заявлять открыто, не действуя скрытно в ущерб своим коллегам, в противном случае это уже предательство.