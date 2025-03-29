МВФ озвучил новые сроки по концу конфликта на Украине
Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза Международного валютного фонда, опубликованного на сайте организации.
«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предусматривает, что конфликт завершится до 2026 года», — говорится в Меморандуме.
В то же время МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пунктов. Для 2026 года прогноз также снижен на 0,8 пункта.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Франция, Испания, Италия не будут участвовать в предоставлении помощи Украине, поскольку ресурсы этих стран исчерпаны, кроме того, они не хотят ссориться с президентом США Дональдом Трампом, однако Берлин и Лондон готовы бороться за Киев до конца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru