МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Горбатюка, сообщает «Лента.ру».

В России объявили в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ

Кроме того, в розыск объявлен экс-командующий силами логистики армии Украины генерал-лейтенант Олег Вишневский.

Другие подробности неизвестны.

Ранее МВД РФ объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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