МВД: полиция пресекла попытки несанкционированных акций в городах РФ
21 сентября 202221:22
Полиция пресекла попытки проведения несанкционированных митингов в российских городах в среду вечером. Об этом сообщает МВД РФ.
По данным ведомства, прошли задержания участников митингов. Число задержанных не уточняется.
Акции протеста прошли в городах РФ после объявления в России частичной мобилизации. Согласно указу «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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21 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru