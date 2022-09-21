МВД: полиция пресекла попытки несанкционированных акций в городах РФ

Полиция пресекла попытки проведения несанкционированных митингов в российских городах в среду вечером. Об этом сообщает МВД РФ.

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет

По данным ведомства, прошли задержания участников митингов. Число задержанных не уточняется.

Акции протеста прошли в городах РФ после объявления в России частичной мобилизации. Согласно указу «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
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