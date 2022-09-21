В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет
Частичной мобилизации подлежат резервисты до 50 лет, заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, передает «Интерфакс».
По его словам, по заранее установленным критериям, резервисты до 50 лет подлежат мобилизации, также рассматривается критерий состояния здоровья.
Со своей стороны, секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.
По его словам, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.
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