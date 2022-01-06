МВД Казахстана сообщило о взятии контроля над зданиями госорганов в Алма-Ате

МВД Казахстана объявило о взятии контроля над всеми зданиями государственных органов в Алма-Ате. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики.

Ранее в МВД сообщили, что в ходе беспорядков в стране погибли 18 сотрудников правоохранительных органов.

Также ведомство заявило об уничтожении тех, кто откажется сложить оружие по требованию властей. В Алма-Ате военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу. Как пишет агентство, не исключено, что есть погибшие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Казахстан
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