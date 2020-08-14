МВД и ФСБ проверят депутатов на двойное гражданство
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, получил ответ от ЦИК РФ по запросу о наличии двойного гражданства у ряда депутатов, согласно которому стало понятно, что на момент избрания у депутатов такого не имелось, однако появилось ли оно в последствии – неизвестно, сообщает НСН пресс-служба Госдумы РФ.
В соответствии с этим, Володин поручил продолжить проверку и направить соответствующие запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР.
«Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», - отметил он.
Ранее НСН писала, что ряд депутатов ждёт проверка на наличие иностранного гражданства.
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