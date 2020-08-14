МВД и ФСБ проверят депутатов на двойное гражданство

В соответствии с этим, Володин поручил продолжить проверку и направить соответствующие запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР.

«Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», - отметил он.

Ранее НСН писала, что ряд депутатов ждёт проверка на наличие иностранного гражданства.

