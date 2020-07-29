Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства
Ряд депутатов проверят на наличие иностранного гражданства. С таким поручением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Он напомнил, что депутатом не может являться гражданин России, который имеет гражданство другого государства или вид на жительство за рубежом.
Отмечается, что запрос информации о возможном наличии иностранного гражданства у некоторых депутатов будет направлен в ЦИК думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции и комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.
Между тем, 24 июля в России вступил в силу закон, упрощающий получение гражданства РФ для иностранцев и лиц без гражданства. Теперь соискателям ненужно подавать заявление об отказе от уже имеющегося гражданства.
Согласно новым правилам, отменяется требование о необходимости три года находиться в России к заявителю, имевшему гражданство СССР, жившему или живущему в странах-членах бывшего СССР, но не получившему гражданство этих государств. Украинцам, белорусам и казахстанцам отныне можно подавать заявление на приём в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство, пишет Ura.ru.
Новый закон сокращает до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для выпускников российских вузов.
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