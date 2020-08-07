На довыборы в Госдуму добавят 37 млн рублей

ЦИК России сегодня, 7 августа, принял решение выделить дополнительные 37 млн рублей на довыборы парламентариев в Госдуму. Как пишет ТАСС, деньги будут направлены на подготовку и проведение голосования в сентябре 2020 года.

«В связи с принятием ЦИК РФ порядка досрочного голосования избирателей и на основании обращений избирательных комиссий, которые организуют дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, предлагается дополнительно выделить средства на общую сумму 37 млн 441 700 рублей для проведения досрочного голосования», - уточнил член Центризберкома Евгений Шевченко.