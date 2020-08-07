На довыборы в Госдуму добавят 37 млн рублей
ЦИК России сегодня, 7 августа, принял решение выделить дополнительные 37 млн рублей на довыборы парламентариев в Госдуму. Как пишет ТАСС, деньги будут направлены на подготовку и проведение голосования в сентябре 2020 года.
«В связи с принятием ЦИК РФ порядка досрочного голосования избирателей и на основании обращений избирательных комиссий, которые организуют дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, предлагается дополнительно выделить средства на общую сумму 37 млн 441 700 рублей для проведения досрочного голосования», - уточнил член Центризберкома Евгений Шевченко.
Средства будут распределены между четырьмя регионами – 7,6 млн рублей отправятся в ЦИК Республики Татарстан, порядка 13 млн рублей предназначены избиркому Курской области, в Пензенский регион решено направить 7,3 млн рублей, а ярославскому избиркому 9,5 млн рублей.
Напомним, что 8 июля Центральная избирательная комиссия утвердила расходы федбюджета на довыборы депутатов на сумму более 338 млн рублей.
НСН ранее сообщала, что на довыборы парламентариев нижней палаты России по четырем одномандатным округам зарегистрировано 25 кандидатов из 31 выдвинутого. Об этом рассказала руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова. Также на выборы глав регионов уже зарегистрировались 73 кандидата - состоятся в 18 субъектах РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
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