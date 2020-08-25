Сторонники Лукашенко и оппозиции собрались на митинги в Минске

Немногим ранее сегодня на площади Независимости в центре столицы Белоруссии собрались на несанкционированный митинг сторонники оппозиции. Люди скандируют оппозиционные лозунги и поют песни.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что протесты в Белоруссии не направлены ни за, ни против России.

Сегодня же Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе Тихановской на итоги голосования на президентских выборах, передает РЕН ТВ.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после объявления итогов голосования, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов избирателей.



