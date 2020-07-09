«Большой славянский грех». Ткаченко о запрете продажи алкоголя в вагонах-ресторанах

Владимир Ткаченко: «Если серьезно, воссоединение группы «Кино», их осенние концерты – это, возможно, лучшее, что произошло и произойдет в 2020 году с нашей страной и планетой. Надо ли говорить о том, что я очень люблю группу «Кино». Я был их страшным фанатом в юности и пронес эту фанатскую любовь до сих пор, и я страшно рад этим концертам, которые состоятся осенью, попытаюсь на них попасть. Честно говоря, меня такой факт, как «Симфоническое кино», не очень сильно возбуждал. Потому что, когда Каспарян играет с оркестром – это одно. Когда выходит Каспарян и Тихомиров – это уже совершенно другое, а когда к ним присоединяется Титов – уже нечто третье. Я видел все тизеры, я совершенно восхищен, и мое фанатское сердце дрогнуло. Но, конечно, такие возрожденческие концерты спустя 30 лет, пусть без Виктора Цоя и Густава, но они, мне кажется, нужны и важны», – подытожил в интервью НСН Владимир Ткаченко.

