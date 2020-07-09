«Большой славянский грех». Ткаченко о запрете продажи алкоголя в вагонах-ресторанах
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Медведев рассказал, что его до сих пор критикуют за пенсионную реформу
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что до сих пор получает критические комментарии по поводу повышения пенсионного возраста.
Владимир Ткаченко: «Прям жаль его, очень жаль. Знаете, хочется его как-то приласкать, по головке погладить, сказать: «Димочка, не переживай так, критика была, есть и будет». Он же доброе, благое дело сделал – повысил пенсионный возраст. Это же хорошо», – с иронией подметил Владимир Ткаченко в эфире НСН.
В России предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах
Общественники выступили с инициативой запретить продажу алкогольных напитков в вагонах-ресторанах.
Владимир Ткаченко: «Я считаю, что это прям горе. Что-то надо с этим делать. Надо внести в Государственную думу противоположный законопроект, который, наоборот, разрешал бы продажу алкоголя в вагонах-ресторанах. Во-первых, вагоны-рестораны – это не самолеты. Предположим, что музыканты едут в гастрольном туре в поезде из одного города в другой, и кому-то из них захочется выпить кружку пива, сто граммов водки, вагон-ресторан очень сильно выручает в этой ситуации. И запрещать алкоголь в вагонах-ресторанах – это большой славянский грех», – подчеркнул он в беседе с НСН.
Esquire выпускает номер о Цое
Журнал Esquire выпускает специальный номер, посвящённый лидеру группы «Кино» Виктору Цою.
Владимир Ткаченко: «Если серьезно, воссоединение группы «Кино», их осенние концерты – это, возможно, лучшее, что произошло и произойдет в 2020 году с нашей страной и планетой. Надо ли говорить о том, что я очень люблю группу «Кино». Я был их страшным фанатом в юности и пронес эту фанатскую любовь до сих пор, и я страшно рад этим концертам, которые состоятся осенью, попытаюсь на них попасть. Честно говоря, меня такой факт, как «Симфоническое кино», не очень сильно возбуждал. Потому что, когда Каспарян играет с оркестром – это одно. Когда выходит Каспарян и Тихомиров – это уже совершенно другое, а когда к ним присоединяется Титов – уже нечто третье. Я видел все тизеры, я совершенно восхищен, и мое фанатское сердце дрогнуло. Но, конечно, такие возрожденческие концерты спустя 30 лет, пусть без Виктора Цоя и Густава, но они, мне кажется, нужны и важны», – подытожил в интервью НСН Владимир Ткаченко.
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