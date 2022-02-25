Мужчин в возрасте 18-60 лет не будут выпускать из Украины
Мужчины в возрасте 18-60 лет не смогут покинуть пределы Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Львовской таможни Даниила Меньшикова.
Он отметил, что это ограничения связано с военным положением, объявленным в стране. Меньшиков также призвал не паниковать и не пытаться самовольно пересекать границу.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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