Мужчин в возрасте 18-60 лет не будут выпускать из Украины

Мужчины в возрасте 18-60 лет не смогут покинуть пределы Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Львовской таможни Даниила Меньшикова.

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Он отметил, что это ограничения связано с военным положением, объявленным в стране. Меньшиков также призвал не паниковать и не пытаться самовольно пересекать границу.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Украина
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