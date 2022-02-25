Мужчин в возрасте 18-60 лет не будут выпускать из Украины

Он отметил, что это ограничения связано с военным положением, объявленным в стране. Меньшиков также призвал не паниковать и не пытаться самовольно пересекать границу.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.





