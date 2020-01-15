Мутко сообщил об изменении статуса Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что Государственный совет станет часть структуры исполнительной власти. Соответствующее заявление он озвучил в ходе Гайдаровского форума, пишет ТАСС.
Так, по словам Мутко, Госсовет перестанет быть просто совещательным органом и позволит входящим в него губернаторам самим утверждать решения. Чиновник также отметил, что новый статус Госсовета могут закрепить в Конституции.
Отмечается, что такое решение было принято по итогам послания Путина Федеральному собранию, в котором он подчеркнул необходимость усиления роли губернаторов.
Госсовет был создан как совещательный орган по указу Путина в сентябре 2000 года.
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