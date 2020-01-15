Мутко сообщил об изменении статуса Госсовета

Так, по словам Мутко, Госсовет перестанет быть просто совещательным органом и позволит входящим в него губернаторам самим утверждать решения. Чиновник также отметил, что новый статус Госсовета могут закрепить в Конституции.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам послания Путина Федеральному собранию, в котором он подчеркнул необходимость усиления роли губернаторов.

Госсовет был создан как совещательный орган по указу Путина в сентябре 2000 года.



