Мутко сообщил об изменении статуса Госсовета

15 января 202020:28

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что Государственный совет станет часть структуры исполнительной власти. Соответствующее заявление он озвучил в ходе Гайдаровского форума, пишет ТАСС.

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Так, по словам Мутко, Госсовет перестанет быть просто совещательным органом и позволит входящим в него губернаторам самим утверждать решения. Чиновник также отметил, что новый статус Госсовета могут закрепить в Конституции.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам послания Путина Федеральному собранию, в котором он подчеркнул необходимость усиления роли губернаторов.

Госсовет был создан как совещательный орган по указу Путина в сентябре 2000 года.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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