Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к вакцинам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что процедуры допуска вакцин и признание сертификатов о вакцинации следует разделять, сообщает РИА Новости.
На встрече с делегацией Совета Европы он отметил, что многие страны без каких либо оснований ограничивают применение сертификатов о вакцинации только отдельными препаратами и не стремятся к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов.
Глава Минздрава РФ подчеркнул, что Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса без привязки к конкретному препарату, что позволит решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.
Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Из-за угроз Лукашенко цена на газ выросла почти на 2%
- Лавров: Францию ждёт серьезный разговор с Россией по Украине
- Гинцбург поддержал введение QR-кодов в транспорте и общепите
- Латвия отказалась принимать мигрантов из Белоруссии
- Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к вакцинам
- В Совфеде обсудят идею обязательных QR-кодов
- НАТО может подключиться к разрешению кризиса на границе с Белоруссией
- В Госдуме нашли способ увеличить пенсии
- Власти Татарстана объявили о вводе QR-кодов на транспорте
- Главный вирусолог ФРГ отверг выражение главы Минздрава «пандемия непривитых»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru