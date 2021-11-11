Мурашко выступил за признание сертификатов без привязки к вакцинам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что процедуры допуска вакцин и признание сертификатов о вакцинации следует разделять, сообщает РИА Новости.

МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19

На встрече с делегацией Совета Европы он отметил, что многие страны без каких либо оснований ограничивают применение сертификатов о вакцинации только отдельными препаратами и не стремятся к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса без привязки к конкретному препарату, что позволит решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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