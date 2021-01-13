МИД РФ открестился от идеи передачи Азербайджану семи районов Карабаха «за просто так»
Российская Федерация никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе только к возвращению Азербайджану семи районов данного региона без определения его статусе. С таким комментарием выступил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Игорь Попов. Он откликнулся на недавнюю статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Истоки 44-дневной войны».
В публикации утверждалось, что предложения Москвы по купированию конфликта якобы не включали вопрос статуса Нагорного Карабаха и заключались только к передаче Азербайджану семи районов. Как подчеркнул Попов, это не соответствует действительности.
По предположению дипломата, под российскими предложениями премьер Армении имел в виду план поэтапного урегулирования, разработанный Минской группы ОБСЕ. Последняя редакция документа была вручена сторонам летом 2019. Он предусматривал поэтапное возвращение Азербайджану сначала пяти районов, а затем ещё двух, причем в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха.
По словам Попова, ни Ереван, ни Баку не отвергали комплекс предложений, хотя полного согласия достичь так и не удавалось.
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