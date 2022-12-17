Мурадов назвал позицию США по Крыму «объявлением войны» РФ

«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России, — отметил он.

По мнению Мурадова, «без прямого напоминания Вашингтона о дубине ядерного сдерживания дело не обойдется». И напомнил США призыв первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка «не трогать Россию».

«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», — цитирует его Газета.ru.

Ранее Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов Америки признают право Украины на военные действия в Крыму, в связи с тем, что считают его украинской территорией.



В марте 2014 года Крым по итогам состоявшегося на полуострове референдума воссоединился с Россией.

