Мухин: вакцины от коронавируса повысят геополитический статус России

Политолог в интервью НСН предрек лидерство России в борьбе с коронавирусом с учетом числа производимых вакцин.

Президент РФ Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Об этом российский лидер объявил на саммите ШОС.

Политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН предположил, что производство отечественный вакцин от COVID-19 должно повысить геополитический статус России.

Промежуточные результаты испытаний вакцины «Спутник V» опубликуют в ноябре

«Та скорость, с которой Россия производит вакцины, и, надо сказать, они довольно эффективны, судя по признаниям специалистов, должно вывести нашу страну на первый план в борьбе с этой угрозой, повысив, пожалуй, геополитический статус», – сказал он.

Стоит отметить, что Путин не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Но ранее глава государства говорил, что «на подходе» находится вакцина от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Также Мухин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что вновь выделенные средства на выплаты медикам не застрянут в руках региональных министров.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШОСВакцинаПутинАлексей Мухин
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