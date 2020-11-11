Мухин: вакцины от коронавируса повысят геополитический статус России

«Та скорость, с которой Россия производит вакцины, и, надо сказать, они довольно эффективны, судя по признаниям специалистов, должно вывести нашу страну на первый план в борьбе с этой угрозой, повысив, пожалуй, геополитический статус», – сказал он.

Стоит отметить, что Путин не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Но ранее глава государства говорил, что «на подходе» находится вакцина от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Также Мухин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что вновь выделенные средства на выплаты медикам не застрянут в руках региональных министров.

