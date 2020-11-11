Мухин: вакцины от коронавируса повысят геополитический статус России
Политолог в интервью НСН предрек лидерство России в борьбе с коронавирусом с учетом числа производимых вакцин.
Президент РФ Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Об этом российский лидер объявил на саммите ШОС.
Политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН предположил, что производство отечественный вакцин от COVID-19 должно повысить геополитический статус России.
«Та скорость, с которой Россия производит вакцины, и, надо сказать, они довольно эффективны, судя по признаниям специалистов, должно вывести нашу страну на первый план в борьбе с этой угрозой, повысив, пожалуй, геополитический статус», – сказал он.
Стоит отметить, что Путин не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Но ранее глава государства говорил, что «на подходе» находится вакцина от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Также Мухин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что вновь выделенные средства на выплаты медикам не застрянут в руках региональных министров.
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