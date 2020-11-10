«Чуда не произошло». Мухин о ситуации в Карабахе

Алексей Мухин: «Это было предсказуемо. Никол Пашинян не готовился к этому вооруженному конфликту два года, Азербайджан готовился, и вот вам результат. К сожалению, чудес не бывает, и здесь их тоже не произошло», – отметил в интервью НСН Алексей Мухин.

