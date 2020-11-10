«Чуда не произошло». Мухин о ситуации в Карабахе
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Подписано трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе
Президент России Владимир Путин, а также лидеры Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Россия ввела миротворцев в Карабах, а Армения начала вывод войск с территории региона. После этого в Ереване начались беспорядки, протестующие требовали продолжение войны.
Алексей Мухин: «Это было предсказуемо. Никол Пашинян не готовился к этому вооруженному конфликту два года, Азербайджан готовился, и вот вам результат. К сожалению, чудес не бывает, и здесь их тоже не произошло», – отметил в интервью НСН Алексей Мухин.
Путин объявил о скорой регистрации еще одной вакцины от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин объявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса.
Алексей Мухин: «Та скорость, с которой Россия производит вакцины, и, надо сказать, они довольно эффективны, судя по признаниям специалистов, должно вывести нашу страну на первый план в борьбе с этой угрозой, повысив, пожалуй, геополитический статус», – предположил политолог в разговоре с НСН.
Правительство выделило еще 26 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михиал Мишустин распорядился выделить еще 26 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами.
Алексей Мухин: «Самое главное, чтобы эти деньги не задержались на уровне региональных минздравов, а поступили прямо в карманы медицинских работников», – подчеркнул он для слушателей НСН.
В Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса
В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса. Студентов переводят на дистанционное обучение, запрещается работа ресторанов в ночное время, останавливают работу детских комнат в ТРЦ. Ограничения будут действовать до 15 января включительно. Также отменяется проведение культурных и развлекательных мероприятий с участием зрителей.
Алексей Мухин: «Люди, будьте бдительны. А ковид-диссидентство – это не наше», – подметил он в беседе с НСН.
Госдума утвердила новых министров и вице-премьера
Сегодня впервые парламент утверждал кандидатуры членов правительства. Такое право Госдума получила после принятия поправок к Конституции. В итоге, были утверждены Александр Новак на пост вице-премьера, Александр Козлов на должность главы Минприроды, Ирек Файзуллин на пост министра строительства и ЖКХ, Николай Шульгинов на пост министра энергетики, Алексей Чекунков теперь глава Минвостокоразвития.
Алексей Мухин: «Я представляю, насколько вырастет статус депутатского мандата в следующем году. В результате предвкушаю очень интересную политическую конкуренцию», – сказал он НСН.
Госдума предложила ввести налоговый вычет на услуги психологов
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов. Необходимость такого нововведения депутаты объяснили повышенным спросом на успокоительные препараты в последние месяцы. Ранее также стало известно, что спрос на услуги психологов в этом году вырос на 89 процентов.
Алексей Мухин: «Думаю, что подобного рода услуги – это дань моде, которую вводят через американский Голливуд наши западные партнеры. Вообще-то, в России, на мой взгляд, особенно в Советском Союзе, было принято пользоваться в таком случае душевными беседами с друзьями», – подытожил в эфире НСН Алексей Мухин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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