Мухин: появление Байдена на саммите G7 ждут «с надеждой»
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, почему появление нового главы Белого дома на саммите «Большой семерки» будут ждать «с надеждой».
Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран «Большой семерки» в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.
Политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН объяснил, почему появление нового главы Белого дома будут ждать, по его мнению, «с надеждой».
«После того, как на одной из таких встреч Дональд Трамп бросал конфеты на стол перед Ангелой Меркель, всячески унижая своих европейских партнеров, это появление будут ждать с большой надеждой», – отметил он.
Также Мухин в интервью НСН отметил, что в России появились основания для введения уголовной ответственности за оскорбление ветеранов.
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