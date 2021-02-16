Мухин: появление Байдена на саммите G7 ждут «с надеждой»

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, почему появление нового главы Белого дома на саммите «Большой семерки» будут ждать «с надеждой».

Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран «Большой семерки» в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.

Политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН объяснил, почему появление нового главы Белого дома будут ждать, по его мнению, «с надеждой».

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«После того, как на одной из таких встреч Дональд Трамп бросал конфеты на стол перед Ангелой Меркель, всячески унижая своих европейских партнеров, это появление будут ждать с большой надеждой», – отметил он.

Также Мухин в интервью НСН отметил, что в России появились основания для введения уголовной ответственности за оскорбление ветеранов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Саммит G7Джо БайденАлексей Мухин
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