Мухин: появление Байдена на саммите G7 ждут «с надеждой»

Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран «Большой семерки» в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики.

Политолог Алексей Мухин в разговоре с НСН объяснил, почему появление нового главы Белого дома будут ждать, по его мнению, «с надеждой».