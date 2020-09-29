Мухин объяснил важность визита Меркель к Навальному

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила российского оппозиционера Алексея Навального. Первоначально в издании Spiegel назвали этот визит тайным, отметив, что инцидент с Навальным очень важен для Германии. Позже представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что это была частная встреча. Сам оппозиционер визит Меркель подтвердил.

По словам политолога Алексея Мухина, часть немецких политиков не приветствуют возможное ухудшение отношений с Россией. Поэтому, как отметил он в эфир НСН, инцидент с Навальным может быть важен только самой Меркель и ее сторонникам.