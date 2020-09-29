Мухин объяснил важность визита Меркель к Навальному

Политолог рассказал в эфире НСН, зачем канцлер ФРГ посетила в берлинской клинике российского оппозиционера.

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила российского оппозиционера Алексея Навального. Первоначально в издании Spiegel назвали этот визит тайным, отметив, что инцидент с Навальным очень важен для Германии. Позже представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что это была частная встреча. Сам оппозиционер визит Меркель подтвердил.

По словам политолога Алексея Мухина, часть немецких политиков не приветствуют возможное ухудшение отношений с Россией. Поэтому, как отметил он в эфир НСН, инцидент с Навальным может быть важен только самой Меркель и ее сторонникам.

Меркель назвала ситуацию с Навальным «достаточно серьезной» для ЕС

«Скорее всего, инцидент важен для определенной группы немецких политиков во главе с Ангелой Меркель. Остальные немецкие политики с большим напряжением отнеслись к перспективе ухудшения отношений с Россией», – отметил он.

Кроме того, Мухин в эксклюзивном интервью НСН подчеркнул, что главной заинтересованной стороной в конфликте в Карабахе выступает Турция, подчеркнув туманность выхода из конфликтной ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйАнгела МеркельАлексей Мухин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры