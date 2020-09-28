Мухин: перспективы военного конфликта в Нагорном Карабахе туманы

Алексей Мухин: «Главной заинтересованной стороной в турбулентности в регионе выступает, к сожалению, Турция, которая всячески сподвигала Азербайджан к эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. У Турции свои причины для того, чтобы отвлекать внимание мировых лидеров на чувствительные вопросы в Карабахе. Тем не менее, перспективы военного конфликта, с учетом общей позиции США, России и Европейского союза, весьма туманы», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Мухин.

