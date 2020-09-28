Мухин: перспективы военного конфликта в Нагорном Карабахе туманы
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
В минувшее воскресенье в минобороны Азербайджана заявили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.
Алексей Мухин: «Главной заинтересованной стороной в турбулентности в регионе выступает, к сожалению, Турция, которая всячески сподвигала Азербайджан к эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. У Турции свои причины для того, чтобы отвлекать внимание мировых лидеров на чувствительные вопросы в Карабахе. Тем не менее, перспективы военного конфликта, с учетом общей позиции США, России и Европейского союза, весьма туманы», – прокомментировал в интервью НСН Алексей Мухин.
Меркель встретилась с Навальным
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навестила в клинике российского оппозиционера Алексея Навального. Немецкие СМИ отмечают, что таким образом Берлин даёт понять российским властям, что для Германии инцидент с Навальным очень важен.
Алексей Мухин: «Скорее всего, инцидент важен для определенной группы немецких политиков во главе с Ангелой Меркель. Остальные немецкие политики с большим напряжением отнеслись к перспективе ухудшения отношений с Россией», – отметил политолог в эфире НСН.
Помпео назвал Китай главной внешней угрозой США
Китай является главной внешней угрозой для США. С таким заявлением выступил глава Госдепа Майк Помпео.
Алексей Мухин: «Такое заявление, вероятно, связано с тем, что Китай планирует запустить продажи своей собственной вакцины от COVID-19 уже к концу года. США по этому поводу испытывают очень серьезный комплекс неполноценности», – предположил он в беседе с НСН.
Количество жертв COVID-19 превысило миллион
Число жертв коронавируса в мире превысило один миллион человек. Об этом сообщает портал Worldometers, собирающий информацию ВОЗ и национальных эпидемиологических служб. Отмечается, что самая высокая смертность зарегистрирована в США, Россия находится на 12-м месте.
Алексей Мухин: «Ситуация развивается в трагическом для человечества ключе. И нам придется сконцентрироваться для преодоления этого общемирового вызова. Тем временем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики. Также он считает, что новые коронавирусные ограничения, вероятно, будут носить рекомендательный характер. Трудно с ним не согласиться», – подчеркнул он для НСН.
Сын экс-губернатора Иркутской области задержан по делу о мошенничестве
Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный — сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко. В Иркутске рассмотрят вопрос лишения младшего Левченко депутатского мандата.
Алексей Мухин: «А ведь мы предупреждали, что подобные игры, в том числе и на региональном уровне, до добра не доведут. Но товарищи коммунисты нас не слушали», – подытожил в разговоре с НСН Алексей Мухин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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