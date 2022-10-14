«Можно бить по любым контрагентам»: Политолог рассказал об угрозах Макрона Белоруссии

В случае большего вовлечения в специальную военную операцию (СВО) Белоруссия может попасть под новые санкции Запада. При этом президент Франции сознательно не стал конкретизировать, под какие именно и на сколько они затронут лично белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что в случае активного участия Минска в конфликте на Украине президента Белоруссии ожидают проблемы. Лидер Франции также напомнил, что Евросоюз уже вводил санкции против Белоруссии после того, как власти республики разрешили разместить на своей территории российских военных.

Как считает Можейко, в перспективе союзная республика может быть так или иначе вовлечена в СВО. И за этим последует ещё больше ограничительных мер со стороны Европы.