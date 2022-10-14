«Можно бить по любым контрагентам»: Политолог рассказал об угрозах Макрона Белоруссии
В случае большего вовлечения в специальную военную операцию (СВО) Белоруссия может попасть под новые санкции Запада. При этом президент Франции сознательно не стал конкретизировать, под какие именно и на сколько они затронут лично белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что в случае активного участия Минска в конфликте на Украине президента Белоруссии ожидают проблемы. Лидер Франции также напомнил, что Евросоюз уже вводил санкции против Белоруссии после того, как власти республики разрешили разместить на своей территории российских военных.
Как считает Можейко, в перспективе союзная республика может быть так или иначе вовлечена в СВО. И за этим последует ещё больше ограничительных мер со стороны Европы.
«И то, что Россия и Белоруссия находятся под санкциями, не отменяет того, что всегда можно идти дальше. Вторичными ограничениями можно бить по любым контрагентам. И понятно, что мало кто захочет покупать белорусский калий и оказаться перед риском попасть под санкции», — объяснил Можейко в интервью NEWS.ru.
При этом он добавил, что самые жесткие ограничения не всегда вводятся сразу и у Макрона ещё есть варианты. В целом, по словам Можейко, это не сюрприз, но сейчас это было уже проговорено вслух.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Адвокат подтвердил, что дело ректора РАНХиГС Мау закрыто
- Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
- Более 1,6 млрд рублей выделят автоперевозчикам на замену задержанных на Украине фур
- Эрдоган: Международный газовый хаб создадут в Турции в кратчайшие сроки
- Экс-посол Украины в Германии уехал в Киев
- Анджелина Джоли: Алкоголь навредил нашей семье
- Директор СВР заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»
- Лукашенко заявил о введении «режима повышенной террористической опасности» в Белоруссии
- Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
- В странах СНГ будут продвигать русский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru