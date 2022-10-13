Макрон предупредил Лукашенко о «проблемах» в случае участия в украинском конфликте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко «должен взять на себя ответственность» в случае участия в конфликте на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом политик заявил в интервью телеканалу France 2.
Макрон отметил, что Лукашенко следует «взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем», если он решит «больше посвятить себя» конфликту на Украине.
Ранее президент Белоруссии отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины и заявил, что страна прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие, напоминает RT.
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