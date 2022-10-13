В Совбезе Белоруссии пообещали «дать отпор» в случае нарушения госграницы страны
Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но готова защищать страну в случае нарушения госграницы. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
По словам государственного секретаря, Запад пытается втянуть Белоруссию в украинский конфликт.
«К сожалению, Запад столкнул славянские народы лбами, и теперь пытаются втянуть Беларусь всеми правдами и неправдами. Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор», — цитирует Вольфовича БЕЛТА.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика принимает участие в специальной военной операции РФ, однако не отправляет военнослужащих на украинскую территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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